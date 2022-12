Un pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri per aver incendiato un'automobile. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio ad Eboli e i carabinieri dirietti dal capitano Emanuele Tanzilli nelle ultime ore hanno chiuso il cerchio ed hanno individuato il piromane.

Le indagini sono ancora in corso per accertare il movente dell'azione criminosa messa a segno in via Madonna del Soccorso.