Preleva 500 euro da una carta di credito rubata, 44enne a processo

Rischia il processo per utilizzo indebito di una carta di pagamento un 44enne di Scafati, per il quale la Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio dopo la denuncia presentata dalla. I fatti risalgono al 9 gennaio 2019, quando l'uomo utilizzò una carta di credito Superflash appartenente ad un'altra persona. E di cui era venuto in possesso, per ragioni non meglio specificate nel capo d'imputazione.

La carta risultava essere intestata ad un giovane di 25 anni. Due i prelievi effettuati e che risultarono agli inquirenti, l'8 e il 9 gennaio, per un totale di 500 euro. Non ci sono informazioni ulteriori sulle modalità con le quali l'indagato prese possesso di quella carta di credito. Circostanze che, al massimo, saranno approfondite in sede di udienza preliminare o direttamente nella fase del dibattimento. L'indagine ha permesso però di individuare l'indagato, attraverso immagini video e accessi agli sportelli incriminati. La vittima si accorse di quanto accaduto dagli ammanchi notati sul sul conto, con la denuncia presentata poi ai carabineri il 27 febbraio 2020, alla tenenza di Scafati. Per l'uomo di 44 anni, ora, c'è il rischio di finire sotto processo che sarà valutata dal gip.