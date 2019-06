Lunedì 24 Giugno 2019, 17:20

Paura nella serata di ieri a Palinuro. Erano da poco passate le 21 quanto una donna, una turista, è stata derubata. La malcapitata si trovava in via Indipendenza, aveva appena prelevato 300 euro al bancomat e li stava riponendo nella borsa quando due giovani si sono avvicinati, le hanno rubato il denaro e sono fuggiti via.Immediatamente sono stati inseguiti e fermati. Si tratterebbe di persone anche loro non del posto. La donna, dopo essersi ripresa dallo choc per l’accaduto ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Centola. Sul posto presenti anche i vigili urbani.In questi giorni, soprattutto nei week end, Palinuro è particolarmente affollata da turisti, confermandosi una delle località più gettonate del territorio. L’episodio accaduto ieri, ha destato scalpore benché il centro cilentano raramente è sotto i riflettori per casi simili.