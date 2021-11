Esegue tre prelievi da bancomat con una carta rubata, 44enne nei guai

SCAFATI. Prelievi su prelievi tramite una carta di credito Mastercard intestata ad una terza persona, con due operazioni singole di 400 euro e poi una terza, successiva, di 140 euro. Per questo un 44enne originario di Pompei, residente a Scafati, rischia di finire sotto processo. Il documento con il quale incassò quasi mille euro risultava rubato. Non di sua proprietà. A chiedere che l'uomo vada sotto processo è la Procura di Nocera Inferiore, per le accuse di indebito utilizzo di carta di credito.

Stando all'impianto accusatorio, l'uomo - come raccontato dalla vittima - aveva eseguito il 9 gennaio 2010 con quella carta emessa a favore del cliente, una serie di prelievi ad uno sportello a Scafati. La tripla operazione, con le somme prese utilizzando lo strumento elettronico, fu ricostruita e registrata su video, con le indagini che avevano poi condotto all'identificazione del soggetto.

Il lavoro d'investigazione fu svolto dai carabinieri della tenenza di Scafati. Dopo la fase preliminare, è arrivata ora la richiesta di rinvio a giudizio. L'indebito utilizzatore della carta dovrà rispondere dell'accusa mossa dall'organo inquirente, dinanzi al gip, che vaglierà gli elementi a carico dell'uomo prima di fissare un eventuale processo.