Positano teatro festival: premio «Annibale Ruccello» a Milva

Sarà dedicata a Milva, con lo spettacolo «La rossa», la serata inaugurale della XVIII edizione del Positano teatro festival, premio «Annibale Ruccello», che si terrà sabato 7 agosto, alle 20.45, nell’anfiteatro piazza dei racconti.

Gianmarco Cesario, autore della rappresentazione, afferma: «è un omaggio ad una delle poche artiste italiane che è riuscita a coniugare classe, cultura e gusto popolare. Un viaggio attraverso la sua storia artistica ed umana che intende sottolineare il valore assoluto della sua arte».

Il festival sarà anticipato dall’esibizione musicale del duo «acCosta acCosta» che insieme ad un gruppo di giovani in abiti folcloristici, coinvolgerà cittadini e turisti dando il benvenuto al pubblico del Positano teatro festival.

Il premio Annibale Ruccello va a Milva con la seguente motivazione: «Appassionata ed elegante interprete di un’idea rivoluzionaria e sofisticata della scena e dello spettacolo, in cui è possibile cogliere ora le suggestioni del teatro impegnato, dalla cifra iconoclasta, ora quelle della canzone popolare che non teme la linea melodica tradizionale. Un’idea ancora attuale, che ci restituisce, in maniera esplosiva e prorompente, una visione emancipata e internazionale del talento creativo, dell’abnegazione professionale e delle infinite potenzialità espressive che ne sono conseguenza».