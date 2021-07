Premio Internazionale di Poesia Poseidonia-Paestum, ecco i vincitori

Nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Paestum Tempio di Nettuno in scena, il 10 luglio (ore 20,30), la XXVI edizione del Premio Internazionale di Poesia “Poseidonia-Paestum”. Quattrocentoventisette partecipanti hanno concorso da numerose regioni italiane, dai Paesi europei ed extraeuropei, ciascuno con due liriche o opere edite. La commissione è composta da Ermanno Corsi (presidente), Giuseppe Funicelli, Pasquale De Cristofaro, Alberto Granese e Rita Bellelli.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO 5 scoperte archeologiche candidate al premio Khaled al-Asaad,... L'INIZIATIVA Cilento Outlet, è ora di saldi:via alla stagione dei ribassi

Per la sezione Poesia inedita vince Rita Muscardin per la lirica “Inverno dell’anima”; per la poesia edita premiato Pietro Baccino per la silloge “Di quei giorni”; per la poesia in vernacolo trionfo di Francesco Palermo per la lirica “Poìsie”; per la sezione Giovani primo premio attribuito a Luce Santato per “Dedicata”; premio speciale della critica “Alfredo Di Marco” per la più bella lirica dedicata a Paestum a Matteo Autuori per “Paestum in love”; premio speciale della giuria “Aristide La Rocca” opera prima a Francesco Di Venuta per la silloge “Fameliche Erinni”; il premio alla carriera è stato assegnato a Matteo Lorito: “Per la costruzione, con tutti i saperi della Federico II di cui è Rettore, di un nuovo ecosistema capace di creare progresso e migliorare la qualità della nostra vita”; il premio della critica attribuito a Luigi Salustri per la silloge “La rosa dei venti”; infine, il premio Città di Paestum ad Antonio Lonardo per “Fili intrecciati”.