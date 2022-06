Premio L'Oreal e Unesco, Natalia International Rising Talent

Natalia Bruno, 36 anni, di Battipaglia, è una delle 15 giovani ricercatrici più promettenti a livello internazionale, una delle «International Rising Talents» del programma di «L’Oréal» e «Unesco for women in science» premiate ieri nel corso di una Cerimonia ufficiale presso l’«Unesco House di Parigi». Selezionate tra 260 dottorande e post-dottorande che lo scorso anno hanno vinto nei rispettivi Paesi la borsa di studio che il programma di L’Oréal e Unesco finanzia a sostegno dei loro progetti di ricerca, Natalia è una ricercatrice dell’Istituto nazionale di ottica (Ino) del Cnr di Firenze. Laureata in Fisica con lode all’Università La Sapienza di Roma, Natalia ha infatti vinto nel 2021 una delle sei borse di studio italiane di For Women in Science, che le ha permesso di portare avanti il suo progetto.

Il nome del progetto che Natalia Bruno sta svolgendo è «Aqtress» (atomic quantum technologies for reliable engineering of solid state devices - Tecnologie quantistiche atomiche per la progettazione di dispositivi a stato solido). L'istituto ospitante è l'Istituto Nazionale di ottica del consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) con sede al Polo scientifico di Sesto Fiorentino, laboratorio Europeo di spettroscopia non lineare (Lens) e Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università degli studi di Firenze. L’obiettivo del progetto è permettere l’uso delle tecnologie quantistiche in applicazioni pratiche, in particolare nelle telecomunicazioni.