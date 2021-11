Premio Scuola Medica Salernitana al cardiochirurgo Abdallah Raweh

Il “Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana” è stato assegnato al professor Abdallah Raweh, cardiochirurgo arabo di fama internazionale, noto anche per le sue attività umanitarie e per i suoi interventi chirurgici eseguiti gratuitamente in favore di bambini con problemi o malformazioni dell’apparato cardiovascolare e provenienti da famiglie a basso reddito, anche ai malati adulti.



La prestigiosa statuina “Lumen et Magister”, opera dello scultore Pierfrancesco Mastroberti, è stata consegnata nel “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno nell’ambito delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”, presiedute da Pio Vicinanza, rettore dell’Uniposms (Università Nuova Scuola Medica Salernitana), e dal Carlo Montinaro, preside ad cattedras della “Nuova Scuola Medica Salernitana”.

Il professor Raweh è un pioniere della cardiochirurgia opera con una metodologia mininvasiva, con la tecnologia off pump, senza fermare il cuore e senza l’ausilio della circolazione extracorporea.

Il chirurgo cardiovascolare, che ha studiato in Italia, lavora a Londra, recentemente ha scritto un libro proprio sulla metodica utilizzata ed è stato già premiato da Papa Francesco, dalle Nazioni Unite e da tanti leader nel mondo. «Sono orgoglioso di aver ritirato questo riconoscimento a Salerno - ha detto Abdallah Raweh - dove è nata la Scuola Medica Salernitana. Dedico il premio al Principe ereditario di Abu Dhabi, Sua Altezza Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan, a mia moglie, alla mia famiglia e al professor Giovanni Gasbarrini che è stato il mio maestro durante la carriera universitaria all’Ateneo di Bologna».