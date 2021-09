Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, ecco l'elenco dei vincitori

La giuria del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno ha reso pubblici i nomi e i riconoscimenti della XXXVII edizione del premio Sele d’Oro Mezzogiorno che giunge al termine sabato 11 settembre con la cerimonia di consegna dei premi, condotta da Giovanna Di Giorgio, e il premio speciale per “Mediterranei” a Brunori Sas, che sarà l’ospite protagonista della serata evento realizzata in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana. Uno spettacolo in cui le canzoni di Brunori si alterneranno a racconti e immagini insieme al giornalista Gianmaurizio Foderaro.

Di seguito, l’elenco dei premiati sezione per sezione: premi Speciali della Giuria a Deirdre McCloskey, Luca Bianchi e Paolo Gentiloni; premio Saggi a Pietro Spirito per il volume: “Il futuro dei sistemi portuali italiani. Governance, spazi marittimi, lavoro”, Guida editore, e Serenella Caravella e Stefano Prezioso (a cura di) per il volume “La resilienza delle imprese italiane durante e dopo la lunga crisi”, Rubbettino editore; premio giornalistico Michele Tito a Nicola Saldutti; premio sezione Euromed (saggi inediti) a Porziamaria De Filippis, per la Tesi di Dottorato di Ricerca “Memorie private per il racconto dei luoghi culturali. Un progetto di storytelling digitale per la Reggia di Caserta”; premio sezione Bona Praxis all'Associazione Maestri di Strada per il progetto: “Cubo Ciro Colonna Cantiere urbano per l’Innovazione Sociale e la Trasformazione Educativa” e all'Istituto Superiore ad indirizzo raro Caselli e Real fabbrica di Capodimonte per il progetto: “Azienda Caselli”; premio speciale degli enti locali al Comune di Procida per "Procida Capitale della Cultura”.