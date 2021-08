Barbuti festival, Gianluca Foresi vince il premio «Peppe Natella»

Venerdì 6 agosto, alle ore 21.15, durante la rassegna estiva di teatro «Barbuti Festival», sarà consegnato il premio «Peppe Natella» a Gianluca Foresi che andrà in scena con «Scemo profeta in patria».

Lo spettacolo attraversa i tempi difficili di quest'ultimo anno in particolare, senza però tralasciare fatti, eventi, e notizie che hanno caratterizzato la storia passata, anche remota.

Uno spazio sarà dedicato al grande poeta toscano di cui ricorrono i 700 anni della morte. Verrà evocato seguendo il fluire del suo canto più politico e quindi per qualche riguardo anche satirico: il VI del purgatorio.

La satira di Gianluca Foresi prende spunto principalmente da notizie verificate nella loro veridicità, che riguardano politica, religione, cronaca, le quali saranno affrontare con sarcasmo, corrosività e con un pizzico di quel politicamente scorretto che le rende esplosive.

Foresi si ispira alla tradizione medievale dello joculator latino, reinventando il personaggio del giullare in chiave moderna e producendo in presa diretta storie e racconti rigorosamente in rima.

Questa sarà la sesta edizione del premio «Peppe Natella», intitolato al patron della rassegna, colui che 40 anni fa ebbe l’idea di dare vita ad un teatro sotto le stelle nel centro storico di Salerno, portata avanti fino alla sua scomparsa.