Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto S.P., un 28enne polacco, pregiudicato per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora, perché resosi responsabile del danneggiamento e del tentato furto del contenuto di un telefono pubblico. Gli agenti sono intervenuti, a seguito della segnalazione di un cittadino, in piazza San Francesco a Salerno, dove il giovane stava tentando, colpendola violentemente con un martello, di scassinare la gettoniera di un telefono pubblico al fine di asportare le monete ivi contenute. Alla vista degli agenti, il ragazzo tentava di allontanarsi velocemente ma veniva prontamente bloccato ed accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, all’esito dei quali veniva tratto in arresto.



