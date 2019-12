Ultimo aggiornamento: 06:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubare un presepe , simbolo per eccellenza con l’albero delle festività natalizie, può essere equiparato al «rubare il Natale ». Subire un atto così basso, porta con via non solo materialmente il presepe ma spiritualmente sottrae alla famiglia che se lo vede sottrarre tutto lo spirito, l’aria di positività e i buoni sentimenti delle feste natalizie. Purtroppo, il furto è avvenuto davvero a Eboli , come denuncia a mezzo social la signora A. T., I ladri, nella notte tra domenica e ieri, le hanno rubato gran parte del presepe esposto in via Santa Croce.«Tenevo a quel presepe perché era di mia madre che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno – scrive la signora – e volevo dire alle mamme, alle mogli o alle fidanzate che si ritroveranno in casa un presepe non loro, che possono anche utilizzarlo per Natale ma dato che è di mia madre potreste anche rimetterlo al suo posto finite le festività, tanto sapete dove si trovava». Dalle parole della signora si evince la delusione per un’azione davvero di cattivo gusto ma, nonostante ciò,, dato che è facilmente riconoscibile perché non è un classico presepe ma è formato da tante e piccolissime oche, pecorelle, galline e anche da alcune bomboniere di ceramica.