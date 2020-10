Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti nella provincia di Salerno, hanno arrestato in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, eroina e hashish.

In particolare, una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un servizio antidroga nei pressi del parco Pinocchio, ha controllato due persone sospette a bordo di un motociclo Honda SH. Gli agenti hanno perquisito sul posto idue giovanissimi di 23 e 22 anni, entrambi pluripregiudicati, che sono stati trovati in possesso di stupefacenti.



In particolare, il 23enne è stato trovato in possesso di involucri contenenti dosi già pronte di cocaina, eroina e hashish, mentre il suo complice è stato trovato in possesso di varie banconote di denaro, probabile provento dello spaccio, all’interno di una borsa.



Gli agenti hanno inoltre sequestrato il motociclo perché sprovvisto di copertura assicurativa.



I due i sono stati arrestati.