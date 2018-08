Mercoledì 15 Agosto 2018, 06:50

Avrebbe impedito l’accesso carrabile, pur se autorizzato dal Comune, a quattro famiglie, ostruendo il passaggio con un catenaccio apposto su di un cancello. Ora finisce a processo. L’imputato è l’ex assessore a Nocera Superiore e attuale dirigente scolastico dell’istituto tecnico magistrale Galizia, a Nocera Inferiore, Maria Giuseppa Vigorito. La donna risponde di violenza privata ed è stata mandata a giudizio dal sostituto procuratore Valeria Vinci, con inizio del processo previsto per il prossimo 6 dicembre.I fatti risalgono allo scorso 28 settembre 2016, quando la famiglia D’Angelo si accorse che l’accesso carrabile alle loro abitazioni, ubicate nell’area dov’è situata anche la scuola, era stato chiuso senza alcun avviso. Quel passaggio, da denuncia, è autorizzato a quattro famiglie sin dal 1982, oltre che essere regolamentato da una delibera comunale. Inutili sarebbero stati i tentativi di avere una copia delle nuove chiavi. A spingere per la denuncia fu però un altro episodio, avvenuto pochi giorni dopo. Da una delle abitazioni fu allertato il 118, in quanto uno dei componenti delle famiglie necessitava di una visita specifica.