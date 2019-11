«Dobbiamo sbloccare 63 miliardi; dobbiamo accelerare e sbloccare gli investimenti. Abbiamo già introdotto delle misure specifiche per il sud nella Finanziaria. Con il ministro Provenzano in particolare e con tutto il governo, stiamo lavorando per elaborare un piano strutturale. Io confido che ce la faremo per fine anno. Se non dovessimo farcela, saremo pronti a gennaio». Così, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, prima del suo ingresso al teatro «Leo De Berardinis» di Vallo della Lucania per la convention nella quale si parlerà di un vero e proprio «Manifesto per il Mezzogiorno», proposto da 100 sindaci della Campania.





Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA