Pressioni del presidente di seggio su uno scutatore, indagini a Nocera Superiore

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:22

NOCERA SUPERIORE. Un presidente di seggio avrebbe fatto "pressioni" ad uno scrutatore di fresca nomina. Il caso è finito ora all'attenzione dei carabinieri. Accade a Nocera Superiore, in piena campagna elettorale. L'uomo, 38enne del luogo, era stato sorteggiato insieme agli altri 79, su oltre un centinaio di domande, che avevano presentato regolare richiesta. Tra i requisiti quello di essere disoccupati o studenti, oltre a non aver partecipato alle scorse tornate elettorali. Una volta resi pubblici i nomi di tutti gli scrutatori, il nocerino ha ricevuto la visita in casa del presidente di seggio. La persona in questione si sarebbe qualificata così. I due avrebbero però parlato solo al citofono, con il primo a rivolgere diverse domande allo scrutatore, prospettandogli le difficoltà del ruolo e chiedendogli, più volte, se volesse rispettare il sorteggio, il prossimo 26 maggio, presentandosi al seggio per lavorare.I due si sarebbero salutati, ma il 38enne avrebbe fatto visita ai carabinieri, raccontando l'accaduto. Poco prima, aveva chiesto anche consigli attraverso i social: «Salve, chiedo a chi ha esperienza in ambito di votazioni - scrive - ma è normale che si presenti a casa mia una persona che dichiarandosi "presidente del seggio", mi chieda se ho intenzione di presentarmi al seggio, mi chieda che tipo di esperienza ho in merito e se ho quindi già partecipato ad altre elezioni? Motivando il tutto perché: "saranno delle elezioni difficili" e quindi bisogna essere preparati». La campagna elettorale a Nocera Superiore è stata caratterizzata anche da altri episodi, finiti sempre al vaglio delle forze dell'ordine. Tra queste, le lettere di minacce ricevute da un candidato sindaco e l'aggressione subita da un ragazzo, colpevole di aver coperto dei manifesti con altri.