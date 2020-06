LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sarno, blitz dellan via Laudisio, centro storico della città. Nel mirino un giovane del posto di 24 anni,di alcune società fittizie, la cui abitazione è stata perquisita dagli uomini delle Fiamme Gialle della Compagna di Scafati. L'operazione, coordinata dalla Procura diriguarda un giro di fatture false emesse da società fittizie.Il 24enne secondo la Procura sarebbbe coinvolto in un giro dilegate alla locazione di immobili in favore di. A quanto pare l'uomo in passato era già finito nel mirino dell' Agenzia delle Entrate di Salerno e della Camera di Commercio per la violazioni di obblighi di legge.