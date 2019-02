Pretende anticipo sulla parcella, avvocato condannato a 3 anni di reclusione

Domenica 17 Febbraio 2019, 22:52

SARNO. «La richiesta di denaro pretesa da P.C. non era tutelabile, ben avrebbe potuto adire le vie legali per ottenere quanto le spettava». Con questa motivazione, il giudice Daniela De Nicola del tribunale di Nocera Inferiore, ha condannato a 3 anni di reclusione in primo grado P.C. , avvocato napoletano, giudicata per due tentativi di estorsione. I fatti risalgono al 2012 e al 2014. Tra le vittime, una persona di Sarno. Secondo le accuse, contenute in un’indagine condotta dall’ex sostituto procuratore Giuseppe Cacciapuoti e dai carabinieri della sezione pg agli ordini del luogotenente, Alberto Mancusi, la donna avrebbe preteso delle cifre «spropositate» a titolo di parcella, dopo aver prestato il proprio patrocinio legale in due procedimenti.Nel primo caso, chiese 14mila euro. Mentre nel secondo, la cifra era di 27mila euro. Il legale è stato assolto da una terza accusa, sulla quale non è stata trovata prova durante il dibattimento. La vicenda è stata ricostruita al processo dalle due persone offese, che hanno confermato quanto contestato dalla procura di Nocera. Il mancato versamento di quelle cifre, in sostanza, avrebbe comportato per entrambi la mancata consegna di due assegni. «L’atteggiamento estorsivo – spiega il giudice – non era dettato dal timore che riconsegnati i titoli, i “clienti” non avrebbero ottemperato al pagamento della parcella, perché se così fosse stato, avrebbe avuto il rimedio non residuale del giudice civile, che gli avrebbe riconosciuto quanto a lei effettivamente spettante». Sullo sfondo, due pratiche civili curate dall’avvocato, poi mandato sotto processo. Dall’esito positivo, il legale conseguì due assegni destinati alle due persone, che poi la denunciarono. Se infatti i due non avessero accettato di pagare quelle somme, non avrebbero avuto ciò, che invece, gli spettava di diritto.