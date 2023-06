Lo avevano rapinato di un carico di sigarette dal valore di circa 3.000 euro, per poi investirlo con l’auto e guadagnarsi la fuga. Ora sono arrivate le condanne per due imputati della provincia di Napoli, D.Z. e N.A. , di 41 e 53 anni, giudicati colpevoli in sede di abbreviato ad una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. I fatti risalgono al 15 marzo del 2022, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, nell’area di servizio “Baronissi Est”. La vittima - assistita dal legale Francesco Greco - si era fermata per consumare un caffè. Dopo essere uscito dal bar notò i due individui che, dopo aver mandato in frantumi il vetro posteriore dell’auto, si erano impossessati di una scatola di cartone con dentro tabacchi lavorati esteri, con il sigillo del Monopolio di Stato. Il valore della merce era di circa 3000 euro. A quel punto l’uomo tentò di fermare i due, mettendosi di fronte all’auto dei due banditi. Questa circostanza gli costò cara, perchè i due imputati misero in marcia e investirono la vittima, ferendolo di striscio, guadagnando così rapidamente la fuga. Il veicolo sul quale viaggiavano i due rapinatori risultò inoltre noleggiato, secondo le prime verifiche.

Sull’episodio furono avviate le indagini della sezione di polizia giudiziaria della Polstrada di Napoli e della sottosezione della polizia stradale di Eboli. La persona rimasta ferita, 35enne di Mercato San Severino, rimediò diverse ferite, come una “cervicobrachialgia sinistra con contusioni multiple”, che furono giudicate guaribili in circa sette giorni, da referto medico, una volta soccorso in ospedale. Seguendo gli spostamenti di entrambi, gli inquirenti - come fu poi diffuso in una nota dell’organo inquirente che seguiva le indagini - riuscirono poi a risalire anche ad una truffa commessa a Venezia, qualche giorno dopo la rapina, solo da uno dei due, circa l’acquisto di un prezioso orologio dal valore di 35000 euro. Nello specifico, l’imputato aveva risposto ad una inserzione pubblicata su un noto sito on line di vendite/acquisti, mostrandosi interessato all’acquisto dell’orologio, concordando poi con la vittima un incontro nei pressi di un istituto di credito, corrispondendo un assegno circolare risultato poi falso. Circostanza slegata dal fatto principale ma che condusse gli investigatori ad identificare con assoluta certezza il primo uomo, così come il complice, finiti entrambi agli arresti domiciliari al termine dell’inchiesta. I due rispondevano in concorso di rapina impropria, lesioni e danneggiamento. Il Gup del tribunale di Nocera Inferiore, al termine del giudizio abbreviato celebrato la scorsa settimana, ha condannato i due alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, dichiarando inoltre entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.