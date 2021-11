Prima nevicata sul tetto della regione Campania, sulla cima del Monte Cervati. Il paesaggio è da togliere il fiato e non solo per il freddo, anche e soprattutto per la bellezza. A immortalare la prima nevicata sul monte più alto della Campania è la pagina Facebook "Le tre T del Cervati - Sanza": I fiocchi di neve sono tra le cose più fragili della natura. Eppure guardate cosa possono fare quando si fondono insieme, guardate che meraviglia".