Prima unione civile tra due donne a Sala Consilina: festa ed haters

Prima unione civile tra due donne a Sala Consilina. Geraldine e Yuranni, di origini venezuelane ma residenti da tempo a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, si sono dette sì, promettendosi amore eterno. Entrambe vestite di bianco hanno creato la loro famiglia. Hanno scelto il Golfo di Policastro per il banchetto nuziale; la festa, infatti, si è svolta a Capitello, frazione marinara del Comune di Ispani, all’ Eden village. Le foto sono dei Rosciano brothers.

Tuttavia non sono mancati i commenti negativi contro il matrimonio e la coppia di spose. Quella che dovrebbe essere semplicemente un bel momento e non una notizia (così si spera in futuro) diventa tale soprattutto per chi ancora non accetta il loro Amore.