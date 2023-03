Appiccano un fuoco per ripulire una scarpata e rischiano il rogo in montagna

Primi piromani in azione nelle montagne di Polla. O quanto meno di incivili che hanno rischiato di creare un incendio di vaste dimensioni per bruciare della sterpaglia.

Per fortuna il provvidenziale intervento della Polizia Locale di Polla guidata dal comandante Andrea Santoro con la presenza dell’agente Alfonso Cancro ha impedito che il fuoco, appiccato da ignoti per ripulire una scarpata dai rovi, si propagasse al vicino bosco in località Foresta, sulla Petina-Polla.

Gli agenti di Polla hanno evitato il propagarsi delle fiamme in attesa dell’arrivo dei volontari della Protezione Civile, il gruppo Gopi di Polla, che ha poi provveduto a spegnere il fuoco. Indagini in corso per risalire ai responsabili.