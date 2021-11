Carabinieri, primo comandante donna nel Vallo di Diano: è il maresciallo Pescuma

La stazione dei carabinieri di Montesano sulla Marcellana ha un nuovo comandante, si tratta del maresciallo Alessia Pescuma, 34 anni. Si tratta della prima donna comandante di stazione dell'Arma nell'ambito della Compagnia di Sala Consilina, al comando del capitano Paolo Cristinziano.

Originaria di Venosa, in Basilicata, il maresciallo Pescuma ha iniziato nell'esercito italiano e dopo aver lavorato in Toscana, è stata vice comandante della stazione di Amalfi e ora l'incarico da guida della stazione valdianese. Esperta in polizia giudiziaria, il maresciallo si è distinta nel corso della sua carriera per la lotta ai reati contro le categorie più fragili, soprattutto nel contrasto alle truffe degli anziani e sopra ogni cosa ai cosiddetti codici rossi, le violenze di genere. Anche nel suo lavoro da comandante della stazione di Montesano sulla Marcellana potrà essere quindi un punto di riferimento per questo tipo di azioni criminali, e non solo ovviamente.