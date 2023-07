Arriva il primo consiglio comunale per il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. La seduta, prevista per stasera a partire dalle 18:30, si aprirà con la convalida dei consiglieri comunali eletti e dei consiglieri subentranti in virtù delle dimissioni dei consiglieri per assumere la carica di assessori per proseguire con il giuramento del sindaco e l’elezione del presidente del consiglio comunale. Aliberti comunicherà poi la nuova giunta, guidata dalla vicesindaco Teresa Formisano, e presenterà le linee programmatiche.

Ultimo argomento sarà la nomina della commissione elettorale comunale. La seduta sarà il primo banco di prova per valutare la pacificazione sociale richiesta dal sindaco e i rapporti con la minoranza. Argomento clou sarà la nomina del presidente del consiglio comunale che vede in pole position la forzista Fiorina Fiorella Longobardi, la più votata alle elezioni con 778 voti. Sul tema però le indiscrezioni vedono in lizza anche Alfonso Di Massa, il terzo più votato in Forza Italia con 653 voti, rimasto per sua scelta in consiglio comunale. La scelta del nome tutta interna alla maggioranza per la carica di presidente dell’assise non piace al Pd. Il neo consigliere Michele Grimaldi è pronto a dare battaglia.

«Noi - ricorda - siamo per la città. E per questo riteniamo sbagliato il metodo scelto per la nomina di una carica a garanzia di tutti i consiglieri comunali. Il nome, è vero, spetta alla maggioranza, ma avremmo gradito il dialogo. Ed invece, al di là dei nomi in campo ci ritroviamo una scelta tutta interna alla maggioranza. Abbiamo letto inviti alla pacificazione sociale ma nei fatti questo non c’è. Infine spiace che tra gli argomenti in apertura c’è la presentazione di una giunta che, ricordiamo, non rispetta il criterio della parità di genere».