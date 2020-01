Si chiama Paolo, pesa 3,600 kg ed è venuto alla luce alle 2.25 il primo neonato dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla. Il bimbo e la mamma stanno bene e hanno reso felice il Capodanno nel Vallo di Diano. La famiglia è originaria di Tardiano, frazione di Montesano sulla Marcellana. Un inizio di anno importante per i reparti di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria di Polla. Le "squadre" dei primari De Laurentiis per il Punto nascita e del dottore Guercio di Pediatria con l'importante supporto degli infermieri hanno assistito al meglio la mamma e il neonato che è tra i primi nati in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA