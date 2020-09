Ad Agropoli arriva lo yacht Serenity. Ha attraccato nel pomeriggio di ieri al porto. A bordo la principessa del Bahrein, appartenente alla famiglia dello sceicco Al Khalifa. L’arrivo della splendida nave da diporto non è passato inosservato. Proveniva da Ischia ed era diretta a Palinuro. L’imbarcazione doveva essere solo di passaggio in città, per proseguire in direzione Palinuro, ma pare che la principessa sia rimasta incantata dallo scenario, tanto da voler scendere a terra per cenare e visitare i luoghi più suggestivi della città.

In tanti si sono soffermati ad ammirare la lussuosa imbarcazione. La Serenity è stata varata nel 2015; la nave è 42 metri di lunghezza. A bordo, oltre alla principessa, ci sono 8 persone di equipaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA