Problemi strutturali al ponte Tanagro: viene chiuso, problemi a Sassano e Padula

«Va migliorata la viabilità alternativa con interventi urgenti visto che ci vorranno mesi per riaprire il ponte. Per questo chiediamo ai cittadini pazienza e collaborazione». Lo ha dichiarato quest'oggi a Sassano, nel Salernitano, il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, al termine del sopralluogo effettuato sul «Ponte Tanagro». Meglio conosciuta come «Ponte Caiazzano», situata al km 3+900 della Strada Provinciale 51, la struttura é stata chiusa al transito veicolare lo scorso 29 ottobre dall'ente Provincia a causa di problemi strutturali. Il ponte rappresenta una importante via di comunicazione per diversi territori a sud del Vallo di Diano, ma soprattutto per i comuni di Sassano e Padula.

Dopo aver incontrato i cittadini, il presidente Strianese ha partecipato presso il municipio di Sassano ad un tavolo tecnico convocato dal primo cittadino di Sassano, Domenico Rubino. «La Provincia ha già affidato - continua Strianese -sia la progettazione sia l'incarico per le prove tecniche di carico e di materiali con la speranza di poter riaprire il ponte per la fine dell'anno almeno in un solo senso di marcia per congiurare l'isolamento soprattutto dei residenti di Sassano».