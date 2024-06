Era il teste più atteso, sia dalle difese e sia anche dai sostituti procuratori Guglielmo Valenti ed Elena Cosentino, ma lui all’udienza sulle cooperative sociali, il processo che vede imputati l’imprenditore Fiorenzo detto Vittorio Zoccola e il politico Nino Savastano, non si è presentato. Grande assente ieri Luca Caselli, uno dei principali protagonisti - secondo la procura di Salerno - dell’inchiesta sulle coop. «È fuori Italia», dice il presidente della Corte ma, in aula, molti sussurrano: «in vacanza». Per lui ci sarà una seconda convocazione e, in quell'occasione, non sarà più assente giustificato. A luglio dovrà presentarsi dinanzi al collegio giudicante presieduto dalla giudice Casale e rispondere alle domande di difesa ed accusa. Potrà però avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto imputato in procedimento connesso. Presenti, invece, gli altri due testimoni delle difese, il manager Alberto Di Lorenzo e Adolfo Salzano.

APPROFONDIMENTI Agropoli, maltrattamenti in famiglia: bimba picchiata dalla madre Salerno, parte il processo ad Enzo Bove &co. sul presunto riciclaggio Pagani, decapitato il clan della Lamia: i giudici infliggono 150 anni di pena a promotori e affiliati

LE DEPOSIZIONI

Il primo a sedere al banco dei testimoni, Di Lorenzo. Ad interrogarlo l’avvocato Giuseppe Della Monica codifensore con Gaetano Manzi di Vittorio Zoccola. Sollecitato dal penalista l’ex manager ricostruisce la sua carriera al Comune di Salerno. E precisa: «Mi sono occupato del Verde pubblico con l'attivazione delle convenzioni con le cooperative sociali ad inizio Duemila. In virtù della legge 381 del 91 i comuni potevano stipulare convenzioni con cooperative di tipo B. Ricordo che all'inizio erano convenzioni calibrate sulla soglia comunitaria ovvero massimo di 200mila euro con un numero minimo di maestranze, nove per l’esattezza, in forza lavoro». Di Lorenzo spiega anche la divisione del territorio: «otto sotto zone affidate alle cooperative di tipo B. A febbraio del 2023 il Consiglio di Stato ribadì che i contratti alle cooperative sociali potevano superare la soglia comunitaria di 200mila euro e così una commissione interna valutava offerta tecnica ed economica. La divisione in lotti agevolava il comune nel controllo delle attività svolte. In quegli anni c'era un buon livello di servizio e condizioni più favorevoli al Comune, come è giusto che sia, perché l’interesse pubblico viene prima di tutto». Di Lorenzo ammette anche di conoscere Zoccola. «Ho avuto rapporti ed interlocuzioni con lui - dice - ma già nel 2011 non me ne occupavo più io». Subito dopo tocca a Salzano, ragioniere del Comune e pensionato da due anni.

«Ho lavorato 42 anni al comune - spiega - Sempre in ragioneria e mi occupavo di tutto, dall'impegno di spesa al mandato di pagamento. Conosco Zoccola da 43 anni, sei mesi ed un giorno. Conoscevo il padre, che stava sotto al comune già alle 4 del mattino, e lui faceva uguale. Mai avuto sollecitazione ai pagamenti da parte sua, tanto meno politiche per i pagamenti». Quando i pm gli chiedono se «Chiese aiuto a zoccola per le comunali a Cava?» la sua risposta è stata secca: «No, il mio elettorato è sempre lo stesso. Ho mio fratello pediatra a Cava mi aiutava lui».