Venerdì 20 Luglio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 06:25

La difesa di Domenico Diele presenta appello contro la sentenza di condanna del giovane attore accusato di omicidio stradale aggravato per aver investito ed ucciso, un anno fa, sull’autostrada del Mare, la salernitana Ilaria Dilillo mentre era alla guida, hanno attestato i periti del gup Piero Indinnimeo, in stato di alterazione da uso di cannabinoidi. E la richiesta di revisione della condanna (la pena è di otto anni) è incentrata tutta proprio sulle valutazione (a dire degli avvocati Montanaro e Nigro) che il giudice per l’udienza preliminare ha fatto delle valutazioni tecniche dei propri periti, Antonello Crisci (medico legale), Ciro Di Nunzio (tossicologo) e Alessandro Lima (ingegnere stradale). Cosa ci sia scritto nella relazione dei legali dell’attore resta al momento riservato. I termini per la presentazione dell’appello scadono il 25 luglio e bisogna vedere se, per quella data, si costituirà anche la parte civile, ovvero la famiglia della Dilillo, rappresentata dall’avvocato Michele Tedesco.