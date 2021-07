Pistola in marsupio, processo lampo e revoca del reddito di cittadinanza

PAGANI. Processo lampo per un uomo di Pagani, trovato in possesso di una pistola alla fine di maggio, nel corso di un accertamento dei carabinieri. Il 53enne era stato arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco, con l'avvio dell'iter giudiziario a suo carico.

Quel giorno fu fermato per un controllo dai militari e trovato in possesso dell'arma, con l'arresto in flagranza di reato e le accuse di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. L'uomo, disoccupato e noto alle autorità, risultava anche titolare del reddito di cittadinanza. Un beneficio che gli è stato sospeso nell'immediatezza, viste le circostanze e quanto previsto dalla legge. L'operazione si svolse durante un servizio di controllo del territorio nelle aree periferiche della città, con l'impiego di pattuglie in uniforme e in abiti civili, per effettuare azioni di monitoraggio e perquisizione legate a reati in materia di armi e stupefacenti.

I carabinieri, ritenendo che potesse detenere illecitamente delle armi sulla abse dei suoi trascorsi, effettuarono una perquisizione sulla persona e presso l'abitazione, nel corso della quale rinvennero l'arma da fuoco. Era nascosta in un marsupio, all'interno della camera da letto. Dagli accertamenti si trattava di una pistola semi-automatica calibro 9, funzionante e con matricola abrasa, completa di caricatore e munizioni: l'arma era stata successivamente sottoposta ad accertamenti tecnici.