Giovedì 29 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 06:33

Raffica di rinvii a giudizio. Si trasforma in processo l’inchiesta del pubblico ministero Elena Guarino che, culminata l’estate scorsa con l’esecuzione di 35 misure di custodia cautelare, ha sgominato il business dei parcheggi abusivi. Il gup del tribunale di Salerno ha sciolto la riserva accogliendo l’istanza della Procura che aveva chiesto il giudizio per i 34 imputati che avevano scelto di essere giudicati con il rito ordinario. Il dibattimento si aprirà il prossimo 15 maggio davanti alla terza sezione penale e al ricco collegio difensivo rappresentato, tra gli altri, dagli avvocati Luciano Pepe e Antonietta Cennamo. Il prossimo 21 giugno si discuteranno invece i riti alternativi a carico degli unici due imputati, assistiti dagli avvocati Giovanna Coppola ed Emanuela Russomando, che hanno fatto ricorso l’uno all’abbreviato e l’altro al patteggiamento.I fatti, oggetto del procedimento, si riferiscono al periodo compreso tra il 2016 e il 2017 quando gli inquirenti, attraverso una fitta attività investigativa fatta di appostamenti, riuscirono a filmare i fenomeni estorsivi messi in piedi dagli abusivi. Le posizioni degli imputati non sono tutte uguali: sebbene il reato di estorsione (consumata o tentata) sia contestato a tutti, i comportamenti concreti variano dalla richiesta di somme “a piacere”, fino all’applicazione di tariffari, con richieste anche di 3 o 5 euro a vettura. Tra gli automobilisti, come riferito dagli stessi quando furono ascoltati dai carabinieri, c’è stato anche chi avrebbe ricevuto avvertimenti espliciti e chi, dopo aver rifiutato il pagamento abusivo della sosta, trovò l’auto danneggiata (in questo caso si risponde anche di danneggiamento).