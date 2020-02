Ultimo aggiornamento: 07:01

Mano pesante del pm Elena Guarino per gli spacciatori che, dalle basi operative nei rioni Petrosino e Calcedonia, spacciavano cocaina, eroina e metadone a Salerno , ma anche in comuni limitrofi. Il magistrato antimafia, al termine della requisitoria pronunciata davanti al gup Vincenzo Pellegrino del Tribunale di Salerno dove si sta celebrando il rito abbreviato, chiede condanne a 20 anni per Gerardo Pastore (ritenuto a capo del gruppo del rione Petrosino) e 15 anni e 6 mesi ciascuno per Vincenzo Copina, Massimo Di Domenico, Virginia Fortunato, Guido Errico, Alessandro Maiorano, Laura Napoletano, Vincenzo Pisapia, Marco Russomanno, Rosario Santoro e Vincenzo Senatore. Complessivamente 175 anni di carcere.Lo spaccio, come ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile di Salerno coordinate dalla Dda, avveniva davanti a luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, come l'Apollo, il liceo Tasso e la scuola di Calcedonia. In pochi mesi le due bande costituite anche su basi familiari, secondo l'accusa, avrebbero immesso sul mercato degli stupefacenti fino a 50mila dosi di droga. Entrambiche avvenivano attraverso altri pusher che si spostavano come fattorini a bordo di ciclomotori (che venivano cambiati molto spesso per evitare di essere individuati dalle forze dell'ordine) ragiungendo i luoghi concordati a telefono.. Le accuse vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla successiva cessione con l'aggravante di aver spacciato droga di scadente qualità e nei pressi di luoghi frequentati da minorenni come scuole e centri di aggregazione.