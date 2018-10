Mercoledì 3 Ottobre 2018, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un abbreviato, un non luogo a procedere e ventuno rinvii a giudizio. Si conclude così l’udienza preliminare a carico dei 23 indagati per il crollo di Porta Ovest. Lo ha deciso il gup Vincenzo Pellegrino. Ad incassare la sentenza di non luogo a procedere, Giovanni Micillo (difeso dall’avvocato Francesco Saverio Dambrosio) e dirigente dell’area tecnica del Comune di Salerno. Micillo, responsabile unico del procedimento a partire dal 5 febbraio 2015 era accusato, nello svolgimento delle rispettive funzioni pubbliche, di aver omesso di promuovere una variante o in alternativa di procedere alla risoluzione contrattuale nei confronti della ditta Ritonnaro Costruzioni srl, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta consistito nei minori costi sostenuti per il mancato completamente delle opere oggetto di sospensione e nel mancato pagamento delle penali connesse ai ritardi accumulati. Per il gup, essendo stato questo reato commesso dal 3 luglio 2013 al 15 luglio 2014, Micillo non può «aver dato alcun contributo causale , e comunque penalmente rilevante a livello concorsuale, alla commissione del delitto in quanto assumeva la qualifica di rup dal 5 febbraio 2015». Si discuterà invece il prossimo gennaio la posizione di Francesco Maria Salvatore De Rosa, amministratore della Ssi che ha invece chiesto l’abbreviato. La Ssi, ricordiamo, è la società che ha preso in sub appalto dalla Technis i lavori per la realizzazione della galleria. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Cecchino Cacciatore, Marco Salerno,Vanno a processo, prima udienza a dicembre, Vincenzo Manganiello, procuratore speciale Tecnis; Mario Vitale, direttore di cantiere della Tecnis; Paolo Costa, capocantiere; Ludovico Amoretti e Antonio Morabito, responsabili locali della direzione dei lavori per conto del Consorzio stabile Dielle Engineering; Fulvio Giovanni, direttore dei lavori; Andrea Annunziata, ex presidente dell’Autorità portuale di Salerno; Domenico Barletta, responsabile unico del procedimento; Elena Valentino, capo dell’area tecnica dell’Autorità portuale; Immacolata Ritonnaro, amministratrice della Ritonnaro Costruzioni; Alessandro Macchi, ingegnere di supporto tecnico al rup; Francesco Giuliano, imprenditore e rappresentante dell’omonima ditta; Antonio Valente, presidente delle commissione gara; Raniero Fabrizi e Luca Caselli, componenti della commissione gara; Danilo La Piana, legale rappresentante della Tecnis; Maurizio Aiardo Esposito, procuratore speciale Rti - soggetto deputato alla verifica del progetto; Giuseppe Miceli, nuovo procuratore speciale Tecnis; Massimiliano e Vittorio Tiberio Insigne, gestori della società e dei beni Porta Ovest; Dario Lamonica Miraglia, legale rappresentante della Impertex.