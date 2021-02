Stipulata una convenzione tra la procura di Nocera Inferiore e la Capitaneria di Porto di Salerno. Le firme sono del procuratore capo Antonio Centore e del comandante Daniele Di Guardo. Con questa convenzione vanno a rafforzarsi i rapporti tra le due Istituzioni anche per un miglior utilizzo delel banche date e dell'attività investigativa soprattutto in rapporto alla importante attività messa in campo dalle procure di Nocera, Avellino e Torre Annunziata per interrompere le attività legali che influiscono negativamente sullo stato di salute del fiume Sarno. La Capitaneri, difatti, ha tra i suoi compiti quello di provvedere alla sorveglianza e all'accertamento dei reati realtivi agli scarichi abusivi, Grazie a questa convenzione un militare della guardia costiera verrà distaccato presso la polizia giudiziaria della procura per un importante supporto tecnico alle indagini sul bacino del Sarno aiutando anche i carabinieri della Forestale e quelli del Nucleo operativo ecologico.

