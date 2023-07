Non c’è solo la contestazione di omicidio aggravato a carico dei fratelli Giuseppe, Felice e Gaetano Celso (difesi dall’avvocato Giuseppe Russo) nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal sostituto procuratore Alessandro Di Vico ma anche tentata estorsione e furto aggravato. Richieste accolte tutte dal gip del tribunale di Salerno che ha fissato per metà luglio l’udienza preliminare. I tre fratelli sono stati riconosciuti responsabili dell’omicidio di Mario Solimeno, un artigiano di Eboli, di soli 29 anni, morto per una ferita al collo causata da una serie di colpi esplosi verso l’auto sulla quale viaggiava da Giuseppe Celso. I fatti avvennero il 29 settembre del 2022 ad Eboli ma l’uomo morì quasi un mese dopo in ospedale al Cto di Napoli. La perizia disposta dalla procura di Salerno ha confermato che l’uomo è stato ben assistito e che la causa del decesso è da ricondurre proprio al colpo d’arma da fuoco. La parte civile è rappresentata dagli avvocati Stefania Pierro e Raffaele Boninfante.

LA STORIA

Quello che emerge dalle carte dell’inchiesta è che Mario Solimeno sia morto per un caso fortuito, per l’accanimento nei suoi confronti da parte dei tre fratelli. Il giovane, difatti, si trovava in quel posto perché aveva deciso di «difendere» la sorella Maria e il cognato Daniele Marotta dalla furia omicida dei tre che avevamo pianificato un’azione ritorsiva nei confronti della coppia, riconducibile a vicende criminali collegate ad una faida in corso tra contrapposti gruppi per lo spaccio nel rione 167 di Eboli. Sempre secondo la procura, anche se a sparare fu Giuseppe Celso, i suoi fratelli sono da ritenere tutti colpevoli di omicidio aggravato in quanto avrebbero avuto «azioni criminose consecutive e in tempi diversi, in concorso tra loro, previo accordo e con suddivisione di compiti, consapevoli dell’’apporto da ognuno avuto nelle realizzazione dell’evento». In particolare, quando la vittima giunse con alcuni parenti a bordo di un’auto (che presumibilmente non guidava lui) Giuseppe stava minacciando la sorella e il cognato con una pistola, affiancato dal fratello Gaetano che teneva sotto controllo la strada per evitare, appunto, che qualcuno arrivasse per ostacolare i loro disegni criminali. Fu allora, all’arrivo dell’auto che Giuseppe esplose tre colpi di pistola, fatali per Mario Solimeno. A carico di Giuseppe Celso anche l’accusa di tentata estorsione in quanto aveva tentato di costringere Maria Solimeno a dargli denaro, circa 2.500 euro minacciandola: «Voglio i soldi per pagare l’avvocato, altrimenti tu da qua te ne devi andare» oppure «Se vedo i tuoi nipoti a casa tua gli faccio del male, adesso vado ad aspettare tua nipote davanti scuola». Lo stesso, assieme al fratello Felice sono inoltre accusati anche di furto aggravato impossessandosi dei documenti, una postapay e di una bottiglia di grappa a casa della Solimeno.