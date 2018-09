Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL SAN GIORGIO - Prodotti alimentari non tracciati e farmaci non custoditi secondo legge. Questo e altro è stato riscontrato durante una serie di controlli dei carabinieri del Nas di Salerno. A Castel San Giorgio, i militari hanno sequestrato 100 chili di prodotti alimentari non tracciati, rinvenuti presso una pasticceria. Lo stesso è avvenuto in una pizzeria lungo la Costiera Amalfitana. I proprietari delle due attività sono stati denunciati. Sempre nell'Agro nocerino, sono stati apposti i sigilli ad un deposito di prodotti alimentari per carenze igienico sanitarie, oltre che strutturali. Sempre nella zona nord della provincia di Salerno, i carabinieri hanno disposto la sospensione di un locale di 100 metri quadri, impropriamente deputato a deposito di farmaci e presidi, sprovvisti di autorizzazione.