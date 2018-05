Giovedì 17 Maggio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 11:34

MONTANO ANTILIA - I finanzieri di Vallo della Lucania hanno effettuato un controllo nei confronti di un commerciante al mercato di Montano Antilia dove sono stati rinvenuti prodotti la cui vendita è vietata in quanto privi delle informazioni e dei requisiti minimi di sicurezza previsti per legge. Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato circa 600 pezzi (tra cui giocattoli per bambini e casalinghi) offerti in vendita agli ignari consumatori.Per il titolare dell’attività commerciale è scattata la segnalazione alle competenti autorità amministrative e rischia ora sanzioni fino a 25mila euro. L’operazione svolta conferma la presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto di un fenomeno altamente pericoloso per i consumatori ignari e di grave danno per i commercianti rispettosi delle regole del mercato.