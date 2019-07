Giovedì 18 Luglio 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestro di 80 chili di prodotti alimentari non tracciati e sanzioni per circa 15mila euro. Questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno che, con il supporto dei militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati del capitano Davide Acquaviva. I controlli sono stati messi in atto in alcune attività commerciali nel Vallo di Diano. I militari dell’Arma hanno trovato nel congelatore di una pasticceria, circa 35 chilogrammi di prodotti dolciari surgelati, tutti privi delle indicazioni sulla tracciabilità del prodotto, elementi che sono obbligatori per legge. Invece in un ristorante sono stati trovati circa 60 chilogrammi di alimenti surgelati, in particolar modo carne, pasta e verdure, anche in questo caso privi delle etichette con le indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti. In entrambi i casi i carabineri hanno provveduto al sequestro dei generi alimentari. Al titolare della pasticceria è stata elevata una sanzione pecuniaria di tremila euro invece il proprietario del ristorante dovrà pagare una multa di dodicimila euro.