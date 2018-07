Domenica 15 Luglio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 14 Luglio, 23:21

Doccia gelata sui docenti titolari nelle scuole del centro-nord Italia che chiedevano il trasferimento a Salerno. Dal centro-nord Italia ha il via libera a tornare a casa solo un prof su sette. Il 13 luglio si è chiusa la tornata dei trasferimenti nazionali per l’anno scolastico 2018-2019. È toccato agli insegnanti delle superiori chiudere la procedura di mobilità, e i risultati non sono buoni.Il bilancio fotografa una beffa per i tanti richiedenti cambi di sede. Erano poco più di 300 le richieste di trasferimento soprattutto dal centro-nord, si trattava prevalentemente di precari assunti con la Buona Scuola o vecchi titolari di cattedra ante 2015. Alla fine solo 42 prof su 300 hanno ottenuto la sede di servizio nel Salernitano e potranno ritornare a lavorare vicino alla famiglia, evitando viaggi e lontananza da casa. In pratica solo un professore su sette è riuscito a fare ritorno a Salerno.