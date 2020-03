Un caso accertato e un caso sospetto. A Sarno è paura coronavirus. Sono stabili le condizioni della donna il cui tampone per il Covid-19 è risultato positivo. Si attende ora l’esito del tampone per un altro caso sospetto. Si tratta di un uomo di San Valentino Torio, collega dell’insegnante 47enne, al quale ieri è stata diagnostica una polmonite. Solo a Sarno ci sono circa trenta persone in quarantena.

La donna è ricoverata al Cotugno di Napoli sotto osservazione e terapia, intanto nei comuni di Striano, dove è residente; di Sarno, dove risiedono i familiari, e Torre del Greco dove insegna all’Istituto comprensivo Don Bosco - D’Assisi, sono state attivate tutte le misure precauzionali e di contenimento per la gestione dell’emergenza epidemiologica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. Le misure hanno subito investito l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, dove la donna, 47 anni, nella giornata di lunedì era arrivata al pronto soccorso con febbre alta e problemi respiratori. La donna ha riferito di avere i sintomi da oltre una settimana, di non aver effettuato viaggi né in Italia né all’estero. Un codice verde che però in pochi minuti si è trasformato in altro tra il caos e il terrore anche dei pazienti presenti in quel momento. Diagnosticata una polmonite bilaterale, atipica, dunque scattato immediatamente il protocollo per procedere al tampone. L’esito arrivato in tarda serata dal Cotugno di Napoli non ha lasciato dubbi: positivo. Un risultato che ha innescato controlli a tappeto nella mattinata di ieri a Sarno, dove sono stati richiamati per controlli tutti gli operatori che erano stati a contatto con la donna nei due turni del lunedì. In quarantena ci sono finiti tre medici, otto infermieri, due guardie giurate, due operatori socio sanitari.

Non ha funzionato il percorso infettivo protetto, la donna infatti non è passata attraverso la tenda sistemata prima della rampa di accesso al pronto soccorso che prevede un pre triage proprio in casi di una sintomatologia che possa far sospettare un caso di coronavirus. Questo ha poi, di fatto, generato una reazione a catena di contatti e di persone finite in quarantena. Rintracciate già in nottata tutte le persone che hanno avuto negli ultimi giorni un contatto diretto ed in quarantena anche il marito della donna, i figli, il fratello ed i genitori residenti a Sarno, alcuni nipoti e cugine. La misura ha raggiunto anche due cuoche della scuola San Francesco Saverio di Sarno che da oggi ha ridotto l’orario per gli alunni.

