Martedì 4 Giugno 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 06:31

Si gioca sulla disponibilità dei posti vacanti la partita dell’assunzione riservata dei professori precari. In Campania sono circa 700 i posti attualmente non coperti. A Salerno e provincia i posti liberi sono poco meno di 200. Se la trattativa tra sindacati e Ministero dell’Istruzione si chiuderà giovedì prossimo, già da settembre per 700 professori precari di terza fascia si spalancheranno le porte dell’anno formativo prodromico al ruolo. Ieri al Miur è andato di scena l’ennesimo tavolo tecnico alla presenza del ministro Marco Bussetti, del capo di Gabinetto, Giuseppe Chinè, e delle organizzazioni sindacali. Dall’incontro è emersa chiara e netta la volontà del ministro di fare presto. Si punta a chiudere entro la prossima settimana la lunga trattativa iniziata ad aprile. D’altronde c’è un treno che è pronto a partire: il decreto crescita.L’obiettivo è inserire il decreto di regolamento del percorso “transitorio e riservato” in un emendamento al decreto crescita da approvare in tempi record già al Senato e successivamente alla Camera. È questo l’obiettivo rivelato nei giorni scorsi al Mattino anche del senatore della Lega, Mario Pittoni, presidente della Commissione istruzione del Senato, che sta caldeggiando da mesi la proposta di istituire un percorso abilitante per i prof precari delle graduatorie di istituito contestualmente all’anno di formazione con supplenza su posto vacante. Ieri sindacati e ministero sembrano aver trovato la quadra. In Campania sono poco più di 3 mila i professori precari non abilitati interessati dal piano transitorio delle assunzioni. Per tutti sarà data la possibilità di abilitarsi all’università tramite un Pas (Percorso abilitante speciale) che manca dal lontano 2013. Secondo la proposta unitaria dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, contestualmente al percorso abilitante, i precari potranno ricoprire una cattedra vacante fino al 31 agosto 2020 già a partire da settembre prossimo, ma a patto che i posti liberi ci siano.