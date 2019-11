© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena 50 euro in busta paga. È l’amara sorpresa capitata a un supplente in servizio presso un liceo di Salerno che sta lavorando da settembre grazie a un incarico breve. Motivo? Il ritardo dei pagamenti delle spettanze relative a ottobre e novembre che sta mettendo in allarme non solo il professore di liceo, ma anche centinaia di colleghi in servizio. Molti precari – si apprende dalle segreterie scolastiche – stanno andando avanti in questi giorni grazie alla magra paga relativa alla spettanza di settembre.. Restano da pagare ancora i mesi di ottobre e di novembre che si avvia ormai alla conclusione.Nel Salernitano – secondo una prima stima delle segreterie – sarebbero poco più di 200 i supplenti che attendono speranzosi i pagamenti delle spettanze arretrate. Il problema riguarda il ritardo dei pagamenti degli emolumenti tramite emissione speciale del ministero delle Finanze. Le scuole, infatti, non possono pagare senza l’ok ministeriale. E così centinaia di famiglie sono a secco. I precari stanno reggendo le sorti delle scuole . Molti coprono posti vacanti. Ma per quest’ultimi i pagamenti sono ok. Restano tra color che son sospesi solo i precari saltuari, cioè i tappabuchi che lavorano su cattedre che si sono liberate per malattie provvisorie, maternità o congedi.