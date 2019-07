Giovedì 18 Luglio 2019, 06:20

Gli ingabbiati. Sono i docenti salernitani bloccati nelle scuole del Centro-Nord che tentano da anni di tornare a casa. Si prevede tra pochi giorni un’ondata di oltre 3mila e 600 richieste di avvicinamento provvisorio pronte a pervenire all’amministrazione scolastica. Ma sperano poco più di 500 docenti. Solo un prof su sette potrà ritornare a casa tramite assegnazione provvisoria per ricongiungersi a coniuge o figli minorenni. I posti per le assegnazioni temporanee sono pochi. Come l’anno scorso verranno soddisfatte soprattutto le richieste di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno. A richiedere le assegnazioni provvisorie sono principalmente i docenti in servizio dal Lazio in su che non hanno ottenuto il trasferimento. Nelle scorse settimane, tramite la mobilità nazionale, hanno ottenuto a Salerno il trasferimento definitivo dalle province del Centro-Nord solo 365 insegnanti. A fronte di una marea di richieste di trasferimento, pochissimi hanno ottenuto la cattedra di ruolo nel Salernitano tramite trasferimento interprovinciale. Adesso i delusi e gli ingabbiati ritenteranno nei prossimi giorni l’avvicinamento con assegnazione provvisoria. Ma sarà una dura lotta.