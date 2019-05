Martedì 14 Maggio 2019, 11:55

SARNO. Avrebbe fatto sparire fondi per la costruzione di un parco eolico in Romania, con il progetto partorito da un imprenditore di Sarno, ora parte offesa nel procedimento dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore. Le indagini, condotte dai carabinieri della polizia giudiziaria, sono partite dai canali di finanziamento. A trovare i soldi era stato un sarnese di 53 anni, professionista impegnato nell'attività di intermediazione finanziaria, ora sotto processo per truffa. Secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore, sarebbe stato lui a reperire soldi presso una banca, per poi trattenere il denaro "indebitamente", raggirando una società specializzata.Le indagini hanno ricostruito la partnership con la società incaricata della materiale realizzazione della struttura, qui identificata con il suo legale rappresentante. La società in questione versò 17mila aeuro in due tranche all'imputato, con la denuncia successiva da parte dell'amministratore delegato. Secondo le accuse, sarebbe stato l'attuale imputato ad ottenere il denaro, versato in due porzioni e accreditato su due diversi conti correnti. Il pagamento della prestazione necessaria per il finanziamento avvenne regolarmente, poi più nulla. L'uomo risponde di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, con il denaro scomparso, versato in precedenza dal "socio", senza alcuna linea di credito. Il denaro sarebbe infatti sparito, mentre la sede del parco eolico era stata individuata in Romania. I 17mila euro furono accreditati al mediatore. Con la conclusione dell'indagine del sostituto procuratore, Roberto Lenza, l'uomo è stato mandato sotto processo con la citazione diretta a giudizio.