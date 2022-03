Sarno, De Luca annuncia il progetto: «Depurazione di tutte le acque»

«Ormai siamo in dirittura d'arrivo, nel senso che abbiamo quasi completato la progettazione di tutti gli interventi: partono in questa settimana due lotti molto significativi, a Ottaviano e nell'area di Gragnano con un collettamento che va uno in direzione di Angri-Sarno e l'altro in direzione di foce Sarno». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che a San Valentino Torio ha fatto il punto sulle attività di bonifica del fiume Sarno.

«Stiamo realizzando uno dei progetti storici per la Campania, il collettamento di tutto il bacino del fiume Sarno, la depurazione di tutte le acque che vengono convogliate nel fiume: è una operazione di quelle che fanno storia in una regione perchè questo ci consentirà di avere la riqualificazione di tutto il golfo di Napoli, di evitare gli allagamenti che abbiamo periodicamente in autunno e in inverno nelle zone basse del Vesuviano», aggiunge De Luca, per il quale «sarà anche una occasione per grandi investimenti: parliamo di oltre 10 miliardi di investimenti nel settore idrico e della bonifica.

E dunque c'è da essere orgogliosi: alle spalle c'è un lavoro immenso che abbiamo fatto, abbiamo realizzato una legge per la gestione del ciclo delle acque in Campania che non c'era. Adesso andiamo il 4 marzo alla elezione degli organi dei diversi distretti e in un clima di collaborazione tra varie istituzioni. Possiamo essere veramente molto soddisfatti».