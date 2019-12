© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna a sparare a Nocera Inferiore , a distanza di più di un mese. Questa volta in periferia, poco distante dal tribunale, in via Paolo Borsellino. Due i proiettili esplosi, stando alle prime attività d’indagine, a ridosso della facciata di un palazzo. I colpi potrebbero essere stati destinati all’indirizzo di una persona con precedenti penali. Nulla di certo, ma la circostanza rientra tra le ipotesi al vaglio degli investigatori. I carabinieri del reparto territoriale sono giunti sul posto ieri mattina, per i primi rilievi e le attività del caso., nella notte compresa tra venerdì e sabato. Difficile al momento capire chi sia stato l’autore o gli autori, probabilmente giunti in sella ad uno scooter o a bordo di un’auto, fermata per pochi minuti per poi sparare contro la facciata del palazzo. Diverse le piste battute, in attesa che venga inviata una prima informativa alla procura., che risulta tuttavia poco concreta in ragione del luogo specifico dove è avvenuto il fatto. La prima ipotesi viene rafforzata dalla residenza di un uomo con precedenti penali, il quale potrebbe essere il destinatario di quello che sembra essere un avvertimento.