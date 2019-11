Ultimo aggiornamento: 07:31

Cinque proiettili esplosi sulla saracinesca di un bar, a Nocera Inferiore , finiscono al centro di un’indagine della polizia del commissariato di Stato. Nessuna pista viene esclusa, neanche quella più remota di una bravata. Da stabilire il momento nel quale sono stati esplosi i colpi, se durante la serata di lunedì o ieri mattina. Al momento, il dato certo è che le segnalazioni agli inquirenti, via telefono, sono state fatte solo ieri mattina. Ad allertare gli agenti guidati dal vice questore Luigi Amato sarebbero stati alcuni passanti. Il proprietario dell’attività commerciale, ubicata in via Marco Nonio Balbo, non si sarebbe accorto di nulla, per poi comunicare anch’egli la circostanza alle forze di polizia.Sul posto sono giunti alle prime ore del mattino, oltre agli uomini del commissariato, anche gli agenti della scientifica per svolgere tutte le operazioni del caso. Cinque i bossoli, calibro 7,65, ritrovati a ridosso di un marciapiede. Sulla saracinesca del bar, invece, erano ben visibili i fori dei proiettili. Dopo i rilievi effettuati dalla polizia scientifica, gli agenti hanno provveduto ad ascoltare le persone che potrebbero fornire dettagli utili alle indagini, come il proprietario del bar. Il ragazzo non ha alcun precedente penale. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se si darebbe maggiore credito ad un fatto privato, non legato a camorra o droga. Le indagini sono in corso e proseguiranno anche nelle prossime ore.