Verde pubblico, arriva la svolta sull’affidamento in house del servizio a Salerno Pulita. Si attende soltanto la delibera di Giunta. Vincenzo Bennet, amministratore unico della società, anticipa quelli che saranno i prossimi step. «Adesso dobbiamo mettere in campo una procedura per essere pronti per le nuove assunzioni - commenta - Ovviamente, la procedura prevede una prova selettiva che sarà gestita per il tramite di una società. A breve sarà pubblicato il bando che, come stabilisce la legge, prevederà una clausola sociale, una clausola sociale anche forte, per dare l’attribuzione di un maggior punteggio a tutti quelli che già operano sullo specifico cantiere. Il bando resterà aperto per circa trenta giorni per fare le domande. Sarà un bando che rispetterà anche gli ultimi passaggi amministrativi. Quindi, alla fine della presentazione delle domande, l’avvio della prova selettiva sarà subordinata alla delibera del Consiglio comunale, che sarà l’atto definitivo che consentirà, poi, all’Amministrazione di affidare il servizio in house. Dopo la delibera del Consiglio comunale, ci saranno le prove selettive, ci saranno le visite mediche. La firma del contratto di assunzione con Salerno Pulita coinciderà con l’esecutività della delibera del Consiglio comunale. Nel frattempo, abbiamo messo in campo tutte le iniziative necessarie, come l’acquisto delle attrezzature, il noleggio dei mezzi, per essere pronti per la partenza del nuovo servizio».

Quanti lavoratori prevedete di assumere per svolgere questo incarico?

«Sono 41. Si tratta dello stesso numero di persone che sono impiegate oggi da Isam. Il loro futuro è nelle loro mani, hanno un’opportunità sicuramente storica. Ma, dovremo capire, innanzitutto, chi supererà la prova selettiva. Poi, avremo qualche giorno da dedicare all’organizzazione, anche sulla base dell’esperienza. Ho avuto modo di osservarli nelle ultime settimane e devo dire che ho molta fiducia in questi lavoratori, li vedo professionalmente validi. Tutti noi siamo chiamati a un esame importante. Se saremo bravi, se saremo efficienti, avranno la possibilità di stabilizzarsi in una società solida e importante che, ormai, viene gestita con una visione industriale, dove chi lavora bene e con passione può auspicare di crescere dal punto di vista professionale ed economico. Io considero un privilegio quello di lavorare per il bene comune e, ancor di più, farlo per la propria città».

Di quali attività, nel dettaglio, si occuperà Salerno Pulita in questa prima fase sperimentale?

«Dal 27 luglio e fino al 31 dicembre ci occuperemo del cosiddetto lavoro su strada, quindi capistrada e l’erba che cresce lungo i muri e i marciapiedi, le aiuole. In questa fase, saranno tenuti fuori i parchi e le potature, che continueranno a essere svolti dalle società che hanno avuto in appalto il servizio. Appalto che scade a dicembre. A ottobre, saremo chiamati a una prima verifica rispetto all’efficienza del servizio. Infatti, i dipendenti saranno assunti a tempo determinato. Se supereremo questo primo step, si potrà ragionare su un affidamento in house di un servizio più strutturato che comprenda tutta la manutenzione del verde in città». Quali risultati auspica che si raggiungeranno con l’affidamento a Salerno Pulita della manutenzione del patrimonio verde della città? «Su tutti, la soddisfazione dei cittadini. Per chi svolge un servizio come l’igiene ambientale e come la manutenzione del verde, l’obiettivo deve essere anche quello di costare meno e soddisfare l’utenza».

Intanto, prosegue la vostra attività tradizionale, spazzamento e raccolta in città…

«Il doppio e triplo svuotamento dei cestini è già iniziato, nei fine settimana siamo in strada fino alle 23 sia per criticità che per emergenze, sia per svuotamento di cestini e per qualche zona di sofferenza nello spazzamento. C’è particolare attenzione alle zone maggiormente prese d’assalto dai turisti, quindi centro storico, assi principali, lungomare fino a dove c’è maggiore frequenza di persone».

