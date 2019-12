Ultimo aggiornamento: 07:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sarebbe appropriato di una grossa somma di denaro, depositata su di un conto intestato non solo a lui, ma anche alla madre. Ora rischia il processo. In ragione delle condizioni del genitore, incapace di poter provvedere a se stesso. L’accusa per un uomo di 70 anni, del posto, è quella di circonvenzione di incapace. A chiedere il giudizio è la procura di Nocera Inferiore , al termine di un’indagine condotta dalla polizia giudiziaria, partita dopo la denuncia di alcuni familiari. L’imputato avrebbe abusato dei bisogni - in questo caso dei soldi - di una persona in stato d’infermità o deficienza psichica, al fine di procurarsi un profitto personale. Stando alle accuse del pm, l’uomo risultava essere cointestatario di un conto corrente presso una filiale di Cava de’ Tirreni con la madre.Attraverso una serie di prelievi effettuati al bancomat, avrebbe prosciugato quello stesso conto,. Non un solo prelievo, ma tanti, che gli inquirenti racchiudono in un periodo, che andrebbe dal 14 agosto del 2012 al 4 luglio del 2013. La cifra in denaro sarebbe stata sottratta all’insaputa di familiari, ma anche della madre dell’imputato, incapace di comprendere o immaginare la presunta azione delittuosa. Il 70enne deve rispondere anche dell’aggravante di aver provocato al suo stesso genitore un danno patrimoniale di rilevante gravità.