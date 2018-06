Martedì 12 Giugno 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 07:17

Aveva reso la vita impossibile ad una giovane prostituta spagnola che aveva sotto la sua “protezione”. Due anni e mezzo di reclusione per A.D., salernitano, accusato di sfruttamento della prostituzione, minacce e lesioni. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della prima sezione penale di Salerno nella giornata di ieri. La vicenda risale al 2015 e il 2016: un calvario per la giovane spagnola che corrispondeva al suo sfruttatore un canone settimanale di circa 200 euro al mese per l’appartamento che l’uomo le aveva messo a disposizione nel rione Fratte, per la sua attività, e che la donna divideva con altre due prostitute. Due, in particolare, gli episodi segnalati: il primo di dicembre 2015 e il secondo di marzo 2016 quando la vittima chiamò anche il 112 dopo aver subito le percosse dell’uomo. Trasportata al pronto soccorso, scattò la denuncia e l’inchiesta.